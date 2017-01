Éric Zemmour : "Hamon et Valls, c'est un peu Corbyn et Blair"

BILLET - Le premier tour de la primaire de la gauche a désigné Benoît Hamon et Manuel Valls comme ultimes finalistes. Une finale à l’accent anglais, selon le journaliste.

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 24/01/2017 à 09:28

"Do you speak english ? Le Parti socialiste parle anglais mais ne le sait pas, ne veut pas le savoir", décrypte Éric Zemmour. À ses yeux, "il croit être l’héritier du parti d'Épinay, fondé par François Mitterrand en 1971, alors qu’il est devenu une copie du Parti travailliste britannique". Le journaliste explique que "Manuel Valls, c’est Tony Blair". Sauf que l'ancien locataire de Matignon "en a honte aujourd'hui, alors qu’il en était si fier naguère".



Car Outre-Manche, Jeremy Corbin a succédé à Tony Blair à la tête du parti. "Son adversaire de toujours : Corbyn, c’est le travaillisme à l’ancienne, classes contre classes, anti-capitaliste, anti-mondialisation, anti-occidentaliste même", décrypte Éric Zemmour. Selon lui, "cette campagne des primaires a révélé le Jeremy Corbin français en la personne de Benoît Hamon". Comme Corbyn, le député des Yvelines "a rassemblé les jeunes diplômés prolétarisés des centres urbains et un électorat de banlieues", note-t-il encore.