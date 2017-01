CONFIDENTIELS RTL - Le chef de l'État, qui n'ira pas voter au second tour de la primaire, a appelé son ancien premier ministre depuis l'Amérique du Sud.

Comme vous le révélait RTL lundi 23 janvier, François Hollande n’ira pas voter au second tour de la primaire de la gauche dimanche 29 janvier. Il ne souhaite pas y participer, ni la commenter. Il n'avait déjà pas participé au premier tour, puisqu'il était en déplacement au Chili. Son équipe avait pourtant laissé la porte ouverte la semaine dernière, nous expliquant en quelque sorte sur le chef de l'État n'avait pas pris sa décision.



François Hollande a par ailleurs appelé Manuel Valls depuis l’Amérique du Sud après les résultats du premier tour. Mais il n’est toujours pas question de soutenir son ancien premier ministre. "Le Président a toujours dit que s’il avait voulu peser dans la primaire il aurait été candidat", expliquait un des conseillers du chef de l'État, lundi soir.



Ce qui n’empêchait pas un proche de Manuel Valls d'espérer un geste, ou plutôt une parole de la part de François Hollande. "Bien sûr il ne dira pas : 'Je soutiens Manuel Valls', mais il est possible qu’il dise des choses dans la semaine, quelque chose de plus subtil", nous a assuré ce proche, l'air de savoir quelque chose, bien sûr.

On notera quand même que François Hollande a plutôt un agenda bien rempli dans les jours qui viennent. Quant à Manuel Valls, en plus de son meeting jeudi 26 janvier au soir à Paris, il effectuera trois déplacements d'ici au second tour de la primaire. Ce mardi il sera en Seine-Saint-Denis. Il doit ensuite aller en Normandie. Enfin, il ira dans l'est de la France.