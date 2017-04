publié le 20/04/2017 à 16:48

Certains hésitent encore sur l'identité du candidat pour lequel ils vont voter ce dimanche 23 avril lors du premier tour de la présidentielle, alors que d'autres ont fait leur choix : ils ne se rendront pas aux urnes. Parmi ces citoyens Français, de nombreux jeunes à peine majeurs. Pourquoi ont-ils décidé de se détourner de cet événement politique - le premier pendant lequel ils ont pourtant le droit de voter, et donc d'exprimer leur voix ?



"Les Français comprennent très bien que le vote, aujourd’hui, compte tenu de notre système tel qu'il est, ne sert à rien et que au contraire l'abstention peut être réformatrice", confiait à RTL Antoine Bueno, auteur de No Vote, manifeste pour l'abstention (Autrement).



"Il y a un dégoût du système politique mais je crois que plus fondamentalement, il commence à y avoir une compréhension que ce système est véritablement conservateur dans son essence", avait-il ajouté. Une analyse qui correspond à Maxime, Arthur et Camille, les trois jeunes abstentionnistes que nous avons pu contacter. Pas désintéressés par la politique, bien contraire, ils ont fait le choix de ne donner leur voix à aucun des candidats à la présidentielle 2017. Explications.

Maxime, 20 ans, en fac de droit à Toulouse

"J'ai une carte électorale. Voter reste un droit selon moi et je n'exclue pas d'avoir envie de l'utiliser un jour ; c'est pour cela que je suis inscrit sur les listes électorales. Concernant la campagne présidentielle, j'ai vraiment l'impression qu'elle tourne en rond. Je ne me reconnais pas dans la plupart des candidats. Leurs problèmes ne sont pas les nôtres. Ils n'agissent pas forcément contre nous mais leur objectif, c'est de devenir président(e).

Si j'ai choisi de ne pas aller voter c'est parce que c'est un acte qui ne changerait pas les choses. Pas en cinq ans. Selon moi, l'humanité est un peu en décadence et peut-être que l'évolution se résoudra par la guerre mondiale ou les maladies. Quant au vote blanc, il n'est pas compté malheureusement. Alors que j'aille voter blanc, cela n'a pas d'intérêt.



Ce n'est pas la politique qui va relancer l'économie ou qui fera avancer la France. Il faut une troisième révolution industrielle."

Arthur, 20 ans, en DUT multimédia en Île-de-France

"Je me suis servi deux fois de ma carte électorale, pour les élections régionales et départementales. J'ai réalisé que c'était une illusion, un bout de papier qui nous donne l'impression d'avoir du pouvoir - tous les cinq ans - mais qui, finalement, ne sert à pas grand-chose.

Je pense qu'il faut revoir le modèle. Si je décide de ne pas voter, c'est que je n'attends plus aucun changement de la part des politiques. On voit bien que peu importe le parti, l'homme, le système ne fonctionne pas. Le changement viendra des citoyens, selon moi. Et si le Front National passe, ce sera l'occasion de tout casser. Un mal pour un bien même si je reste inquiet par rapport à la politique culturelle du FN.



Je me pose encore la question de voter blanc ou de l'abstention. Le vote blanc peut être intéressant parce qu'il nous fait sortir de la passivité. J'aimerais que l'on tende plus vers une démocratie dans laquelle on donne plus de pouvoir aux citoyens (comme avec le collectif Ma Voix) et sur la longue durée.



J'aimerais aussi voir des gens plus humains. Je regarde beaucoup de débats et de discours, et ce ne sont pas des humains. Plus des acteurs, comme dans une télé-réalité, des gens déconnectés de nous."

Camille, 21 ans, en master de Cinéma à Paris

"Je ne suis pas inscrite sur les listes électorales. Je me suis débrouillée pour contourner le processus. Aujourd'hui, je dirai que je ne suis pas la plus experte pour parler des programmes des candidats mais je regarde des vidéos, des extraits de débats. Pendant cette campagne, je me suis sentie très amusée, entre Emmanuel Macron qui ne sait pas expliquer son programme ou François Fillon... un sketch à lui tout seul.

Je ne veux pas donner ma voix, mon pouvoir de décision à des gens dans lesquels je ne me reconnais pas du tout. En tant que femme, je ne pense pas que l'abstention soit une insulte aux droits des femmes. Pour moi, c'est comme leur donner la cigarette comme pouvoir d'émancipation. Le droit de vote aux femmes, c'est un nouvel électorat manipulable.



Si je reste finalement abstentionniste, c'est pour pouvoir expliquer les idées qu'il y a derrière cette prise de position : une volonté de sortir complètement des systèmes qui nous sont proposés. À savoir nous présenter des élites. Ce n'est pas comme cela que l'on va proposer un modèle social et humain.



Dimanche, je serai à la projection de La commune (Paris 1871), film de Peter Watkins, sorti en 2000. L'événement sera suivi d'un double débat : à propos du film et du résultat du premier tour de la présidentielle. Mais je suis contente que des gens aillent voter, dimanche. Parce que le résultat concerne mon pays et j'espère que cela va nous permettre de mettre en place des choses positives pour la société française."