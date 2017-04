publié le 19/04/2017 à 07:00

C'est désormais confirmé. France 2 organisera jeudi 20 avril une émission politique rassemblant les onze candidats à l'élection présidentielle à parti de 20 heures, selon un communiqué diffusé mardi 18 avril à l'issue d'une "ultime réunion" avec les représentants des candidats.



La forme d'un débat a définitivement été abandonnée au profit d'une émission de 3h30 où tous les candidats se succéderont, à tour de rôle et en direct, devant Léa Salamé et David Pujadas. Si ce rendez-vous politique, a longtemps fait débat, celui-ci aura bel et bien lieu malgré certaines inquiétudes de la part du CSA. En effet, le gendarme de l'audiovisuel regrette "l'absence de confirmation explicite par l'ensemble des candidats" alors que certains candidats, comme Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, s'étaient longtemps opposés à la mise en place d'un nouveau débat à trois jours du premier tour de la présidentielle.

Une "carte blanche" dans les 15 minutes

Jeudi, les candidats se succéderont pour 15 minutes d'entretien individuel face aux deux journalistes de la chaîne publique, pendant lesquels seront abordés deux thèmes "déterminés par la rédaction", a précisé France 2. Pendant ce quart d'heure, les candidats disposeront également d'une "carte blanche" lors de laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix.

L'ordre de passage a déjà été tiré au sort. Jean-Luc Mélenchon sera le premier à s'exprimer à 20 heures, avant Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, François Asselineau, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, Jean Lassalle et François Fillon.

Deux minutes de droit de réponse et conclusion

La soirée se clôturera par un retour aux pupitres pendant lequel les candidats disposeront de deux minutes trente pour un éventuel droit de réponse et pour conclure. Là encore, l'ordre de passage est déjà défini. Jean-Luc Mélenchon sera une nouvelle fois le premier. Suivront ensuite Benoît Hamon, François Fillon, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron et enfin Marine Le Pen.