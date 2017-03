et Loïc Farge

"C'est un des gags qui reviennent sans cesse dans les bandes dessinées de Lucky Lucke : quand les frères Dalton parviennent à s’échapper du pénitencier où ils cassent des cailloux, ils conservent aux pieds les boulets qui entravent leur course", rappelle Éric Zemmour. Selon le journaliste, "nos candidats à la présidentielle ressemblent aux frères Dalton : chacun a ses boulets. Et chacun les chérit tant qu’il refuse de s'en défaire".



Évoquant Benoît Hamon, il note qu'après avoir négocié en sa faveur le retrait de l'écologiste Yannick Jadot, le socialiste "passe désormais ses journées à tenter de retenir les bataillons d'élus qui frappent à la porte de Macron". François Fillon a subi la trahison de l’UDI qui lui a planté un couteau dans le dos et courait déjà chez Juppé ? "Cela n’empêche pas le miraculé du Trocadero de leur ouvrir grand ses bras", raille Éric Zemmour.