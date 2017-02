et AFP

publié le 26/02/2017 à 12:35

Les électeurs de la primaire écologiste ont approuvé à près de 80% dimanche l'accord conclu entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, qui prévoit notamment que le député européen EELV renonce à sa candidature à la présidentielle, a-t-on appris dimanche auprès de son entourage. Sur les 17.000 électeurs de la primaire écologiste du mois de novembre, 9.433 ont participé au vote. Le "oui" l'a emporté avec 79,53% des voix (blanc: 5,08%, "non": 15,39%). Les deux hommes scelleront leur accord ce dimanche à 17H00 au QG de campagne de M. Hamon, a-t-on précisé de même source.



