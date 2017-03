publié le 07/03/2017 à 08:33

"Il n'y a plus de plan B. Il n'y a plus de place pour les états d'âme, ni pour les divisions". Tel est le mot d'ordre désormais insufflé au sein des Républicains, depuis que le comité politique a apporté un soutien total et unanime à François Fillon. Ce dernier, pour s'assurer d'avoir le parti avec lui, a néanmoins promis de "prendre des initiatives". Parmi elles, il est notamment question de "renouer avec les centristes", indique au micro de RTL le député Luc Chatel, président du Conseil national des Républicains. Car du côté de l'UDI, le président Jean-Christophe Lagarde considère que "François Fillon ne rassemble que les fillonistes".



Reste qu'à droite, on considère qu'il demeure possible de reconstruire l'alliance avec le centre. "Il va y avoir des discussions qui vont être engagées. Il y avait un accord sur les législatives qui était pratiquement bouclé. Nous souhaitons qu'il puisse aboutir", affirme Luc Chatel, en référence aux investitures que les Républicains comptaient accorder à l'UDI. Il était notamment question de 68 circonscriptions gagnables. "L'accord n'est pas caduque, il avait été suspendu", ajoute-t-il.

Luc Chatel met néanmoins la pression sur Jean-Christophe Lagarde, expliquant que des membres de l'UDI, sans nommer quiconque, sont particulièrement intéressés pour revenir dans le giron filloniste : "Ce que je note, c'est qu'un certain nombre des amis de Jean-Christophe Lagarde souhaitent qu'on boucle un accord".