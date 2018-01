Pourquoi les GAFA gagnent-ils autant d'argent ?

publié le 04/01/2018 à 10:26

Selon l’agence Bloomberg, Google a transféré 16 milliards d’euros dans le paradis fiscal des Bermudes, pour éviter de payer des impôts. Il s’agit en fait des bénéfices que Google a réalisés en dehors des États-Unis, que l’entreprise ne veut pas rapatrier en Amérique, justement pour éviter un taux d’impôt sur les bénéfices de 33%.



Et elle n’est pas la seule. Toutes les multinationales américaines sont dans cette situation, et en particulier celles de la technologie. Apple aurait par exemple 250 milliards de dollars de liquidités, planqués dans les paradis fiscaux, Microsoft 130 milliards, Google plus de cent milliards, Cisco, Facebook, Coca cola, General Electric également. Il y aurait au total 2.000 milliards d’euros : c’est la valeur du PIB français.

Ce tas d’or est alimenté par les bénéfices annuels. Quand on voit les 250 milliards d’Apple, on se dit tout simplement qu’on paye leurs produits beaucoup trop cher par rapport à ce qu’ils coûtent. Mais, après tout, personne ne force le consommateur à consommer précisément ce produit. Ils sont forts, chez Apple, pour créer le désir de leurs produits, et le facturer à un prix très élevé.

Mais ces liquidités ne servent actuellement à rien. C’est de l’argent qui produit des intérêts dans les îles vierges, les Bahamas ou ailleurs, et que les entreprises ne peuvent pas utiliser. Cela va peut-être changer, avec la réforme fiscale que l’Amérique a adoptée fin décembre. Il devrait y avoir une procédure de régularisation pour le rapatriement de ces sommes, en contrepartie d’un forfait fiscal de 15% payé à l’administration.

L'année dernière, les entreprises américaines ont racheté pour 100 milliards de leurs propres actions





Mais les entreprises n'en profiteront probablement pas pour investir. Elles céderont sûrement à la nouvelle mode : le rachat d’actions. Cela peut sembler complètement saugrenu, mais les grandes entreprises cotées du monde entier sont en train de faire cela massivement. Avec l’argent de leurs bénéfices, elles rachètent, sur le marché, leurs propres actions. Cela fait monter le cours de l’action, c’est donc un cadeau fait à tous les actionnaires, qui profitent de cette plus-value. Le rachat d’action est une façon de donner de l’argent aux actionnaires. Aux actionnaires et, accessoirement, aux dirigeants de ces entreprises, qui sont eux-mêmes actionnaires.



L’année dernière, les entreprises américaines ont racheté pour 100 milliards de dollars de leurs propres actions. Et ça devrait être bien davantage cette année, grâce à la réforme fiscale de Donald Trump. C’est cela qui fait grimper les marchés : mercredi, Wall Street a établi un nouveau record. Et ce sont des pratiques qui se répandent aussi en France. Safran, Cap Gemini, Unibail-Rodamco, Vilmorin ont annoncé des plans de rachat d’action.



Tout cela n'a pas beaucoup de sens du point de vue économique. Ce sont des pratiques un peu aberrantes, typiques d’une économie où la finance a pris une place démesurée dans la gestion des entreprises. Le paradoxe, c’est qu’il n’y a jamais eu autant d’argent dans les circuits de l’économie, que la planète a un besoin considérable d’investissement, et que les deux ne se rencontrent pas.