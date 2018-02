DIAPORAMA - La lente décrue de la Seine et de ses affluents

et AFP

publié le 04/02/2018 à 16:12

La décrue est lente, très lente. Ce dimanche 4 février, six jours après le pic atteint dans la crue de la Seine ce mois de janvier, le fleuve et ses affluents redescendent à une faible vitesse. La Seine reste en vigilance orange ce dimanche 4 février, notamment à Paris et en Normandie, de même que l'aval de la Marne. Un nouvel épisode de pluie a ralenti, ce weekend, le phénomène de décrue.



Le fleuve est même légèrement remonté ce weekend, selon les indications de Vigicrues. Le niveau était redescendu à 5,34 mètres vendredi 2 février, après avoir atteint un pic à 5,85 mètres lundi 29 janvier. La Seine à Paris recommencera à baisser en début de semaine prochaine mais "la décrue sera lente", a précisé Vigicrues.

Les pluies de mercredi ont fait remonter la Seine, l'Yonne et surtout la Marne. "La Marne n'est pas encore à son maximum", en aval, avait souligné Bruno Janet de Vigicrues samedi 3 février. À Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), l'eau devrait encore remonter de quelques centimètres. "Mais cela ne va plus monter beaucoup", assure celui-ci.

Concernant la façade maritime, les coefficients de marées ont commencé à diminuer au cours du weekend, mais ces fortes marées associées à la crue de la Seine engendreront encore des niveaux importants lors des prochaines pleines mers, justifiant le maintien en vigilance orange de la partie aval de la Seine (Eure, Seine-Maritime), indique Vigicrues.