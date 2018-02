publié le 05/02/2018 à 05:44

La vigilance orange pour neige-verglas concerne l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, le Gard, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, Lozère, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône.



Sur le bassin de la Seine, 11 départements restent en vigilance orange pour crue : l'Eure, la Seine-Maritime, Paris et sa petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise, l'Aube et la Marne.



Des pluies faibles persisteront toute la journée de ce lundi 5 février de la Provence à l'Occitanie, parfois orageuses sur le littoral méditerranéen.



Il neigera sur le Massif central, sur les Alpes du sud à partir de 600 mètres, dès 300/400 mètres sur les Pyrénées et jusqu'en plaine en vallée du Rhône sur les départements placés en vigilance orange, du Rhône au Gard. On attend 2 à 5 centimètres de neige sur le couloir rhodanien, localement jusqu'à 10 centimètres sur la Drôme, l'Ardèche et le nord du Gard, 5 à 20 centimètres sur les Préalpes, les Alpes du sud et le Massif central, localement 20 à 30 centimètres sur les Cévennes.

L'après-midi, de faibles chutes de neige remonteront sur le Centre, la Bourgogne et la Franche-Comté, puis vers l’Île-de-France et la Normandie dans la nuit. Savoie, Haute-Savoie et le Jura restent un peu à l'écart, les chutes de neige sont éparses.

Sur le Nord et Nord-Est, le ciel sera très chargé et de faibles chutes de neige circuleront le matin sur la Lorraine et la Champagne-Ardennes, puis le bassin parisien vers la mi-journée. Quelques chutes persisteront l'après-midi sur l'Île-de-France et la Normandie, les sols blanchiront localement. Des averses de pluie circuleront sur les côtes de Manche.



Sur la façade atlantique, le temps sera plus clément, le ciel changeant avec des éclaircies et un vent de nord-est sensible qui renforcera la sensation de froid.



En Corse, le ciel sera variable avec des averses, nombreuses à l'est. La limite pluie-neige se situe vers 1.200 mètres.

Les températures

Les températures minimales iront de -4 à 0 degrés sur les deux tiers nord du pays, 1 à 6 degrés de l'Aquitaine à la Méditerranée.



Les maximales varieront entre 2 à 6 degrés en général, 7 à 10 degrés près de la Méditerranée, 10 à 13 en Corse.