Île-de-France : la préfecture de région active le plan "Grand froid"

La préfecture de la région Île-de-France a décidé d'activer le plan "Grand froid", vendredi 2 février. Il entrera en vigueur le lundi 5 février. Après la période de crue de la Seine, la région parisienne va être en proie à une vague de froid à partir de ce jour-là. L'annonce a été faite par le préfet d'Île-de-France Michel Cadot, alors que des températures négatives, jusqu'à -6 et -7 degrés ressentis, vont toucher la région en début de semaine et pendant trois jours.



La préfecture explique renforcer le dispositif d'hébergement d'urgence, en débloquant 662 places supplémentaires, qui s'ajoutent aux 3.644 places déjà disponibles en Île-de-France depuis le 1er novembre et la mise en place du plan hiver. La préfecture a également prévu de mettre en place une cellule de crise dès lundi 5 février. "Chaque personne accueillie dans le cadre de ce plan 'Grand froid' bénéficiera d'une évaluation sociale et d'une orientation vers des solutions adaptées à sa situation", précise le communiqué.



Pour être sûr de ne laisser personne en danger dans la rue par ces températures, l'État va également renforcer la mobilisation de ses services. Les maraudes effectuées par le Samu Social, la ville de Paris et des associations seront plus nombreuses et ce "dans les zones les moins accessibles telles que le bois de Vincennes ou les quais de Seine", explique la préfecture. Douze personnes supplémentaires vont rejoindre l'équipe du 115, le numéro à composer pour demander un hébergement d'urgence.