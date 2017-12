publié le 15/12/2017 à 01:07

Les calissons d'Aix vont pouvoir investir le marché chinois. On parle des confiseries en forme de losanges composées d'un tiers de fruits confits, d'un tiers d'amandes et d'un tiers de sirop de sucre. Elles pourront bel et bien être commercialisées en Asie. Le marché a pourtant failli leur échapper puisqu'un entrepreneur chinois a déposé la marque en 2015 "Les calissons d'Aix" ainsi que l'appellation "Calissons". Les confiseurs français qui en produisent près de 800 tonnes par an ont entamé des démarches.



Après deux ans de bataille juridique, les autorités chinoises viennent enfin de leur donner raison. Les calissons d'Aix, ce n'est pas une marque, c'est un savoir-faire que les confiseurs aixois espèrent bien protéger en créant une IGP, une indication géographique reconnue sur le marché international.

Les calissons ont vu le jour au 15e siècle lors du mariage du Roi René, compte de Provence, et Jeanne de Laval. Le Roi René avait demandé à son confiseur de confectionner des douceurs pour la reine. Plutôt maussade à l'habitude, celle-ci a sourit. Les calisson, ça vient du mot câlin en provençal, ils ont donc la forme du sourire de la reine.

À écouter également dans ce Mag de l'Éco :

Jean-Baptiste Giraud, d'economiematin.fr, reçoit ce jeudi 14 décembre Daniel Tirat, le Directeur Général de Bjorg, Bonneterre et Compagnie. "On a plusieurs marques et on est présent sur deux réseaux de distribution qui sont importants", explique l'entrepreneur. Il y a la grande distribution avec Bjorg que tout le monde connaît, mais aussi les circuits spécialisés avec Bonneterre depuis 1963.



Il vend des produits bio dont la croissance est forte puisqu'elle a doublé sur les cinq dernières années. Une alimentation saine qui a un prix, "celui de la qualité, de la confiance et de la rémunération des agriculteurs" pour Daniel Tirat. "Il y a quinze ans, on était sur des profils de personnes âgées urbains, à Paris ou dans le sud-est, aujourd'hui ça change. On est présent dans un foyer sur trois", conclut l'entrepreneur spécialiste du bio.