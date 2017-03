publié le 17/03/2017 à 07:39

Pas de trains ce weekend dans les gares de Lyon et Bercy à Paris ! Les 18 et 19 mars, aucun TER, TGV et autres ne circulera, ni au départ, ni à l'arrivée. Et ce afin de permettre aux agents de moderniser le système d'aiguillage de la gare de Lyon, le plus gros, qui contrôle également les allées et venues des trains de Bercy, quelques pâtés de maison plus loin. Les trains du weekend seront détournés vers d'autres gares comme Roissy TGV ou encore Marne-La-Vallée et Austerlitz. "C'est une opération d'ampleur exceptionnelle, ce poste datait des années 1930 donc nous n'avions pas d'autres choix, cela fait 5 ans que l'on y travaille", explique au micro de RTL Florence Parly, directrice générale en charge des Voyageurs à la SNCF. Le but : que les trains roulent mieux, soient plus réguliers et plus fiables.



"On est conscients que ce sont des interruptions de circulation qui pourront poser des difficultés à nos clients, c'est un peu inconfortable (...) mais nous avons tout fait pour limiter les difficultés", affirme Florence Parly. Tous les trains sont concernés, impliquant donc des changements d'itinéraires aussi bien pour les clients nationaux que franciliens donc, affectés notamment sur la ligne D du RER et la ligne R. Des correspondances, en partie via le RER C, seront mises en place afin de permettre aux voyageurs de circuler. Idem pour les arrivées depuis le sud et le sud-est de la France. "Quand on viendra de Montpellier, on arrivera à Montparnasse, quand on viendra de Lyon on arrivera à Marne-La-Vallée qui est une gare de déroutement très bien reliée au centre de Paris par les lignes RER", précise Florence Parly.

Informer en amont

Pour la SNCF, régulièrement mise à mal dans l'opinion publique, l'enjeu était donc de mettre en place une solution de transport pour les voyageurs dans la nécessité de se déplacer. "L'information est la clef pour que cela se passe bien, donc nous avons informer nos usagers par des messages personnalisés", indique la directrice générale des Voyageurs. Une information que l'entreprise a également voulue accessible depuis ses sites internet et ses applications, mais aussi par téléphone, sur les bornes en gare et dans les agences de voyage.