Paris : la gare de Lyon sous cloche pendant 48 heures

publié le 22/02/2017 à 11:24

On a du mal à le croire. Les postes d’aiguillages qui vous permettent de prendre le TGV aujourd'hui à la gare de Lyon, à Paris, ont été installés alors que Léon Blum et le Front populaire étaient au pouvoir. C'était en 1937 précisément, l'année même ou la SNCF a été fondée. Ce qui est qui incroyable, c’est que le système électro-mécanique a traversé le siècle sans être touché par la révolution de l’informatique des années 80. Rien n’est informatisé dans la façon d’actionner ces aiguillages.



Concrètement, dans une salle de commande - donc à distance, ce n'est quand même plus sur les voies -, les cheminots tournent une manette qui entraîne un câble - type frein de vélo - qui actionne des freins moteur électriques et des tringleries. Ils font ça, aiguillage par aiguillage, pour chaque train.

Entraînement façon sportifs

Le week-end du 18 et 19 mars, on va donc passer des années 30 à 2017. L’idée, c'est de numériser tout ça. L'objectif c’est de mettre en place une tour de contrôle, comme pour l’aviation. Après cette date, les cheminots vont pouvoir programmer les aiguillages. Ils rentreront, la veille, dans l'ordinateur un plan de transport, avec les itinéraires et les horaires ; et, automatiquement, les aiguillages se déclencheront.

Mais pour cela il faut débrancher les anciens postes d’aiguillages, changer des milliers de connections. La SNCF s’est donné 48 heures, plus quatre heures : de vendredi minuit à lundi 4 heures du matin. Quelque 400 techniciens venus de l’ensemble de la France, vont se relayer jour et nuit. Actuellement, les cheminots sélectionnés s’entraînent, comme pour une rencontre sportive.



À l'approche du match, le président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, affiche sa sérénité. "On est très confiant, parce qu'on répète. Comme le temps est extrêmement court, il faut que chacune des actions de chacun des acteurs - il y en a plusieurs centaines, en l'occurrence - soit véritablement minutée", explique-t-il. "On est très confiant sur le fait qu'on va réussir notre basculement", assure-t-il. Il existe pourtant un risque très réduit que tous les trains de la gare de Lyon ne circulent pas totalement normalement le lundi à 4 heures du matin.

"Vous êtes arrivé à... Marne-la-Vallée"

Comment faire pour prendre le train pendant le week-end du 18-19 mars si on doit passer par la gare de Lyon ? Honnêtement, le plus simple ce serait de reporter votre déplacement si c'est possible pour vous. Car seul le trafic RATP est maintenu gare de Lyon. Tous les autres trains sont supprimés ou remplacés. Mais dans ce dernier cas, les trajets seront plus longs. Et surtout, vous allez arriver ou prendre le train ailleurs.



Exemple : si vous partez de Montpellier, vous arriverez gare Montparnasse. Si vous partez de Lyon, surprise : vous arrivez à Marne-la-Vallée. Le trafic de la gare de Lyon a été basculé vers le autres gares parisiennes, mais aussi donc à Marne-la-Vallée, à Massy, à Roissy ou à Versailles. Ensuite, il faudra prendre le RER. Sauf le RER D, qui ne ralliera pas Paris.



Au total d'ici 2030, seize tours de contrôle seront mis en place par la SNCF dans un grand plan de modernisation. Mais ce sera la seule fois qu’une gare parisienne sera entièrement fermée au trafic SNCF pendant 48 heures. La dernière fois que c’est arrivé (hors grève), ça n'avait duré qu'une seule journée. C'était en 1989 pour l’arrivée du TGV Atlantique en gare Montparnasse.