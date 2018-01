Notre-Dame-des-Landes : le gouvernement serait prêt à évacuer la ZAD par la force

publié le 05/01/2018 à 15:44

La construction ou non de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a pas encore été tranchée par le gouvernement. La décision doit être prise d'ici la fin du mois de janvier. Mais les forces engagées pour évacuer la ZAD seraient déjà prévues, selon des informations de RMC.



"Jusqu'à 2.500 militaires et gendarmes" pour le plan d'évacuation, précise le site, et ce, peu importe la décision finale, a promis le Premier ministre. Le média évoque également des repérages des lieux à l'aide de drones, qui devraient servir à détecter les mouvements des personnes lors de l'évacuation.

Selon un sondage publié par Le Figaro, une majorité de Français (56%) soutiendrait Gérard Collomb pour qu'il ait recours à la force lors de l'évacuation des occupants du terrain, contre 43% défavorables.

Mais des négociations se tiendraient en coulisses avec les paysans et zadistes installés afin de trouver un accord qui leur permette de rester. Ils sont environ 250 sur place à attendre la conclusion du gouvernement d'Édouard Philippe. Ce dernier a entamé, vendredi 5 juin, un ultime et vaste tour de table pour échanger avec les élus locaux concernés.



En cas d'abandon du projet controversé depuis des décennies, une solution semblable à celle du Larzac pourrait être envisagée, comme le suggère José Bové.