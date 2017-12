et Loïc Farge

publié le 14/12/2017 à 09:54

C'est une longue histoire qui s'achève. Une très longue histoire. Presque aussi longue que la Ve République. Quand la déclaration d'utilité publique ouvre ce chantier en 1965, Charles de Gaulle est à l'Élysée.



Plus de cinquante ans plus tard, 178 décisions de tribunaux et sept présidents de la République, la première pierre de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a toujours pas été posée. Le temps est passé qui a transformé une idée à la mode en une idée ringarde.

Dans les années 60, c'était le temps de l'État roi, l'État aménageur, l'État modernisateur, l'État bétonneur, l'État planificateur, qui construit à tout va. Tout un programme : la province comme la banlieue sont alors traitées par l'Administration comme une colonie. Dans l'intérêt général du pays, bien sûr, mais en se moquant comme d'une guigne de l'avis des populations.

Depuis, tout a changé. Les colonisés se sont rebiffés. Avec les "zadistes", on se croirait revenu au temps des bandes qui écumaient la France sous l'Ancien régime. La mort d'un manifestant a durablement tétanisé l'État et ses représentants.



L'État est devenu un Gulliver aux mains attachées (...). L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes aurait dû être réalisé il y a cinquante ans. On a toujours tort d'arriver trop tard.