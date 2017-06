publié le 06/06/2017 à 17:25

La caractérisation des faits n'est pas connue, pas plus que les motivations de l'agresseur. Néanmoins, le parquet antiterroriste de Paris a ouvert une enquête en flagrance après qu'un fonctionnaire de police a été agressé par un homme armé d'un marteau, dans l'après-midi du mardi 6 juin sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le policier a été légèrement blessé, selon une source policière.



Les investigations ont été confiées à la section antiterroriste de la brigade criminelle et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). L'agresseur a été neutralisé par des tirs de riposte d'un collègue du policier touché, sans que l'on connaisse davantage de détails sur son état de santé. Selon le quotidien Libération, il aurait été touché au thorax.



D'après le diocèse, contacté par RTL, 1.500 personnes seraient confinées dans la cathédrale alors que l'opération de police se déroule à l'extérieur de l'édifice religieux et que le quartier est bouclé. La préfecture de police a demandé d'éviter le secteur, haut lieu touristique du IVe arrondissement de la capitale française. Sur Twitter, la Préfecture de Police de Paris a annoncé que "la situation (était) maîtrisée". (...) L'auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital".