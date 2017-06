Policier agressé à Notre-Dame : 3 stations de métro fermées dans la zone

publié le 06/06/2017 à 18:04

Un mouvement de foule a eu lieu ce mardi 6 juin en milieu d'après-midi sur le parvis de Notre-Dame de Paris, à la suite d'une agression subie par un policier. Ce dernier a vu un assaillant l'attaquer avec un marteau, avant qu'un autre policier ne fasse usage de son arme afin de le neutraliser. Blessé, il a été transporté à l'hôpital alors que le parquet antiterroriste ouvrait une enquête à la suite de cet incident.



Si aux alentours de 16h30, après l'attaque, la préfecture de police demandait d'éviter la zone de Notre-Dame, dans la foulée la RATP a procédé à la fermeture de la station Saint-Michel (ligne 4 et RER B). La station Cluny-La Sorbonne sur la ligne 10 du métro est elle aussi fermée au trafic, ainsi que la station Cité sur la ligne 4. Dans ces stations les rames passent mais ne marquent pas l'arrêt, les correspondances ne sont donc pas possibles non plus.

[Mesures de sécurité] Station Cité #Ligne4 : les trains passent sans marquer l'arrêt. — Ligne 4 RATP (@Ligne4_RATP) 6 juin 2017

Toujours via son compte Twitter, la préfecture de police a indiqué que les centaines de personnes confinées à l’intérieur de la cathédral ont commencé à être progressivement autorisées à sortir, "après vérifications d'usage".

¿ Parvis de #NotreDame Le public confiné lors de l'intervention va être progressivement autorisé à sortir après les vérifications d'usage — Préfecture de police (@prefpolice) 6 juin 2017

Par ailleurs, la ligne 9 du métro est elle aussi perturbée entre Trocadero et Porte Saint-Cloud à la suite d'un incident voyageur sans rapport avec l'incident de Notre-Dame.