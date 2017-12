publié le 19/12/2017 à 13:10

Ce sont deux affaires en apparence distinctes mais qui ont désormais le même suspect. Nordahl L., déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys fin août, a été placé en garde à vue lundi 18 décembre, avant qu'elle ne soit prolongée ce mardi, dans une autre enquête.



En avril dernier, dans la nuit du 11 au 12, Arthur Noyer, jeune militaire de 24 ans, a disparu dans un quartier de Chambéry après avoir passé la soirée en discothèque. Ce dernier a été aperçu faisant du stop aux alentours de 4 heures du matin avant de disparaître, comme l'expliquait Le Dauphiné Libéré au moment des faits.

Un important dispositif avait été déployé pour retrouver le jeune homme. Des plongeurs de la gendarmerie nationale avaient sondé à plusieurs reprises les plans d'eau aux alentours de la commune savoyarde. Sans succès. Le parquet de Chambéry avait alors ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration le 20 avril.



Le téléphone a borné dans le secteur

Après plus de trois mois d'enquête sur la disparition de Maëlys, âgée de 9 ans, les forces de l'ordre ont établi un lien entre les deux enquêtes notamment grâce au téléphone de Nordahl L., un ancien maître chien de 32 ans. L'appareil du suspect a en effet borné à plusieurs reprises, le même jour, dans le secteur où le jeune militaire a disparu.



Une possible proximité est même avancée à l'heure actuelle alors que les enquêteurs pensent qu'Arthur Noyer aurait pu monter dans la voiture du suspect.



Selon les informations du Parisien, un témoin assure que Nordahl. L se trouvait bel et bien dans la boîte de nuit en question. Un établissement qu'il fréquentait régulièrement selon les propos d'une ex-petite amie.

Des recherches Internet suspectes

Autre découverte des enquêteurs, les recherches très précises du meurtrier présumé de la petite Maëlys. Toujours selon Le Parisien, l'exploitation technique des ordinateurs et du téléphone portable du suspect ont permis aux enquêteurs de tomber sur des recherches pour le moins surprenantes. Courant avril, après la disparition d'Arthur Noyer, ils ont observé des "recherches intensives" sur la manière de faire disparaître un corps.



À l'époque, Cécile et Didier Noyer, les parents d'Arthur, avait lancé un appel à l'aide sur RTL. "On veut savoir ce qu'il s'est passé, on veut retrouver notre fils. On ne comprend pas, il faut qu'on le trouve quelle que soit l'issue. Au secours", déclarait sa mère.