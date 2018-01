Nombre de milliardaires : "2017 est l'année record", dit l'ONG Oxfam

publié le 22/01/2018 à 23:14

Les plus riches n'ont jamais été aussi riches. C'est le constat fait par l'ONG Oxfam, qui publie comme chaque année son rapport sur les richesses, à la veille du Forum de Davos. Manon Aubry, porte-parole de l'ONG, explique que 2017 "est l'année record pour le nombre de milliardaires dans le monde. Leur richesse n'a jamais cessé d'augmenter".



Le rapport d'Oxfam souligne que si les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux, ils ne sont que 2.043 dans le monde, ce qui ne les empêche pas de concentrer dans leurs mains une part de plus en plus importante de la richesse.

"L'an dernier, 82% des richesses nouvellement créées se sont retrouvées dans les poches des plus riches", explique Manon Aubry. "En France, il suffit de 32 milliardaires pour posséder la même chose que 40% des personnes les plus pauvres de France", souligne-t-elle.

Quelles solutions ?

Il y a plusieurs dizaines de milliardaires dans l'Hexagone. Si Manon Aubry trouve que les actions menées contre ces inégalités ne sont pas assez suffisantes, elle confie que l'ONG "prêche moins dans le désert qu'avant. Quand on a commencé à travailler sur les inégalités, on était moins écouté".



Pour lutter contre ces inégalités croissantes, l'ONG Oxfam propose 11 mesures, dont trois principales. La première concerne l'encadrement des dividendes car, "la France est la championne du monde des dividendes versés aux actionnaires", explique Manon Laubry.



La deuxième concerne les paradis fiscaux : l'ONG souhaiterait une liste plus ambitieuse que celle de l'Europe. Enfin, la troisième voudrait que les plus riches soient plus imposés, afin de "creuser a minima le fossé entre les plus riches et les autres", conclut Manon Laubry.