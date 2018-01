Le couple franco-allemand est à nouveau le moteur de l'Europe

publié le 22/01/2018 à 08:18

Tous les feux sont désormais au vert pour une relance de l'Europe. Dimanche 21 janvier, le Parti social-démocrate allemand a accepté de reprendre les négociations avec le parti d'Angela Merkel, l'actuelle chancelière, pour former enfin un nouveau gouvernement. Au cœur de leur pacte politique se trouve le futur de l'Europe, avec la réponse aux propositions qu'a faites Emmanuel Macron il y a plusieurs mois, lors de son discours à la Sorbonne.



Concrètement, qu’est-ce que cela peut donner ? Une avancée fédérale significative, pour la zone euro. Avec plusieurs choses. D'abord un budget commun spécifique pour la zone euro, qui servirait à soutenir les régions en difficultés ou en crise. Ensuite un ministre des Finances de la zone euro, qui aurait à charge de piloter ce budget justement. Le budget serait financé par des contributions des différents États.

Parallèlement, le fonds créé durant la crise pour prêter aux États comme l'Irlande ou la Grèce serait pérennisé. Un groupe d'économistes franco-allemand préconise également d'oublier la fameuse règle des 3%, qui limite le déficit budgétaire des pays membres à 3% de leur PIB. Elle serait remplacée par une limite à l'augmentation des dépenses publiques, qui serait calée sur la croissance économique.

Révolution en vue

C'est une clarification des règles et des institutions de la zone euro qui se prépare. Clarification bienvenue, après une crise financière qui a failli mettre à bas l'édifice branlant conçu il y a vingt-cinq ans.



Ce serait une révolution, sans précédent depuis 1992 et la signature du traité de Maastricht. Parallèlement, la France et l'Allemagne voudraient, à elles deux, renouveler leurs propres coopérations bilatérales. C'est aujourd’hui l’anniversaire du traité de l'Élysée, signé par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le chancelier de l'époque, il y a cinquante-cinq ans. C'était un traité de réconciliation, après la guerre, qui avait été le socle de la construction européenne.



Les deux chefs d'État et de gouvernement actuels, Macron et Merkel, voudraient trouver de nouvelles idées. On parle d'harmonisation fiscale, de coopération dans les régions fontalières, et de coopération entre les deux parlements. Le président du Parlement allemand, Wolfgang Schauble, fera d’ailleurs un discours à l’Assemblée nationale ce lundi 22 janvier. Une première.

Parcours du combattant

Quand ces nouveautés seront-elles mises en oeuvre ? Cela va être le parcours du combattant. Négociations avec les gouvernements de la zone euro (il y en a dix-neuf) et ratification dans chacun des pays, soit par le Parlement, soit par référendum. Et avant cela, il subsiste un verrou important en Allemagne : sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates vont donc négocier leur accord de gouvernement à compter d'aujourd'hui.



Mais il faudra que ce texte soit approuvé par le vote des 400.000 militants du SPD. Faute de cela, pas de gouvernement en Allemagne, et pas de relance européenne.



Berlin n'est toujours pas assurée d'avoir un gouvernement stable. Quatre mois après les élections, ce n'est toujours pas réglé. Quand on leur dit cela, les Allemands répondent qu'eux, ils ont bien dû patienter pendant les longs mois de la campagne électorale française, pendant laquelle il ne s'est rien passé en matière européenne. Ainsi va désormais la vie politique française et allemande, où les élections chez les uns impactent de plus en plus la vie des autres. Et réciproquement.