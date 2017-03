publié le 28/03/2017 à 01:06

L'ONG britannique Oxfam a dénoncé lundi 27 mars dans un rapport l'utilisation des paradis fiscaux par les banques européennes. L'union européenne oblige les établissements bancaires installés sur son territoire à rendre public le détail de leurs résultats dans tous les pays où elles sont présentes. Or en 2015, les vingt plus grandes banques européennes ont déclaré un quart de leur bénéfice - soit 25 milliards d'euros - dans des États où elles ne réalisent que 12% de leur chiffre d'affaires avec 7% de leurs salariés.



Sauf à considérer que ces employés y sont quatre fois plus productifs qu'ailleurs, l'Oxfam estime qu'il s'agit d'un tour de passe-passe. Ces paradis fiscaux permettent en effet aux banques de déclarer des bénéfices chez eux. Elles peuvent ainsi échapper en partie à l'impôt, là où est réellement implantée leur activité. Exemple : les banques ont déclaré 4,9 milliards de bénéfices au Luxembourg, soit plus qu'au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède réunis. À une semaine de l'anniversaire du scandale des Panama Papers, l'Oxfam interpelles donc les candidats à la présidentielle à ce sujet.