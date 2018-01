JO 2024 : "En tout 250.000 emplois seront crées", affirme Tony Estanguet

publié le 18/01/2018 à 23:48

Après s'être occupé de la candidature de Paris pour les JO 2024, Tony Estanguet est désormais le patron de l'organisation de la compétition. Depuis l'attribution officielle des Jeux à Paris en septembre dernier, "Il y a toujours autant d'enthousiasme et d'ambition", se félicite Tony Estanguet. "Il n'y a pas grand chose qui va changer. Je deviens effectivement le président exécutif de Paris-2024, mais tous les acteurs vont continuer à m'épauler et ça restera une réussite collective".



Les JO auront lieu dans six ans, il reste donc "beaucoup de choses à faire". "On va créer le comité d'organisation dans deux jours. On va recruter les équipes, on va travailler sur la vision" de ces Jeux, indique l'ancien champion de canoë.

À la clé forcément, des recrutements. "On va créer jusqu'à 5.000 emplois salariés au sein du comité d'organisation (...) en tout 250.000 emplois seront crées à travers les différentes filiales et entreprises qui seront impactées par les Jeux olympiques et puis, un recrutement de 50.000 volontaires pour l'organisation des Jeux".

Pas de panique, Tony Estanguet l'assure "on sera prêt". "Tout a été conçu pour que ce dossier soit formidable, soit fort", souligne qui a décroché trois médailles d'or olympiques dans sa carrière.