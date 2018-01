Macron à Calais : "Le discours a été ferme", salue un policier

publié le 17/01/2018 à 00:00

Emmanuel Macron était à Calais, ce mardi 16 janvier, pour évoquer la question des migrants. À cette occasion, il a prononcé un discours devant les forces de l'ordre. "Aucun manquement à la déontologie ne sera toléré", a indiqué le chef de l'État, tout en affirmant qu'il ne laisserait pas non plus de fausses rumeurs visant les forces de l'ordre circuler.



Si les policiers se sentent soutenus après ce discours, ils auraient apprécié que la mise en garde contre ceux qui propagent de fausses rumeurs à leur encontre arrive avant le rappel à la déontologie. "Ces règles d'être exemplaire, on le sait. Ça ne sert à rien de nous le rappeler sans arrêt", estime Johann Cavalero, délégué national syndicat de police. "Nous ce que l'on demandait en premier c'était par rapport aux diffamations, aux procès. Effectivement ce qui a été annoncé, maintenant on va attendre les actes", explique Johann Cavalero.

Ce dernier note que de nombreuses accusations de violences ont été portées contre les forces de l'ordre, notamment par des associations. "Jusqu'à présent, elles n'ont pas été prouvées et quand il y a eu des enquêtes, les collègues n'ont pas été poursuivis", rappelle Johann Cavalero, qui salue le chef de l'État : "Le discours a été ferme."