publié le 01/02/2018 à 18:52

Comment Jonathann Daval a-t-il construit son alibi ? Les précisions données lors de sa garde à vue et de son passage aux aveux ont permis d'y répondre partiellement, mais ont également permis de reconstituer la nuit du meurtre. Le corps de son épouse Alexia avait été retrouvé brûlé en octobre dernier, quelques jours après sa disparition. Ce n'est que trois mois plus tard que son mari a reconnu les faits, et a donné des détails sur son geste.



Jonathann Daval a d'abord raconté cette énième dispute qui éclate entre eux lorsqu'ils rentrent du dîner familial. Une crise de trop, des mots de trop, des mots qu'il vit à nouveau comme une humiliation. Dans la foulée une bagarre, qui aboutit au meurtre d'Alexia.

À 1h30 du matin, Jonathann Daval va chercher sa voiture professionnelle, garée à l'extérieur de la maison, pour la rentrer dans son garage. Le scénario d'une dissimulation de son crime, d'une mise en scène, se met alors en place.



Des textos pour feindre l'inquiétude

Alexia, selon les dires de son époux, était déjà changée. Elle portait un short et un tee-shirt. Il lui met ensuite des baskets aux pieds et il va attendre tout le reste de la nuit. À 8h le lendemain matin, après avoir mis le corps d'Alexia dans la voiture, il part et dépose le cadavre dans le petit bois où elle sera découverte.



Il continue ensuite à tenter de consolider son alibi, comme si de rien n'était. Il va voir sa mère, son patron et en dernier les parents d'Alexia. C'est là que Jonathann Daval commence à jouer la comédie du mari inquiet de ne pas voir sa femme revenir de son footing. Il lui envoie même des textos pour donner le change. C'est seulement après 12 heures qu'il va prévenir les gendarmes.



Voilà le scénario d'une mise en scène montée en quelques heures. De mari inquiet à mari éploré, Jonathann Daval aura tenu son rôle pendant 3 mois, avant de craquer mardi 30 janvier à la fin de sa garde à vue.