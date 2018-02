Mort d'Alexia Daval : l'avocat des parents veut de nouvelles analyses ADN

publié le 02/02/2018 à 23:13

Le meurtre d'Alexia Daval aurait-il un lien avec une affaire de suicide ? C'est la question que se pose maître Jean-Marc Florand, avocat des parents de la jeune femme étranglée par son mari Jonathann. Afin d'écarter tout doute, l'avocat demande de nouvelles analyses ADN sur le corps d'un homme qui s'est suicidé à Esmoulins (Haute-Saône), commune où a été retrouvé la dépouille d'Alexia Daval. Il va déposer cette demande de rapprochement ADN lundi 5 février, précise France 3 Bourgogne Franche-Comté.



L'enquête a conclu au suicide par balle de cet homme de 38 ans, mais l'arme n'a jamais été retrouvée. Des résidus de poudre ont été décelés sur sa manche et sa main droite, mais l'homme n'était pas mort sur le coup. Une hypothèse indique qu'il se serait traîné depuis sa maison jusqu'à son cabanon de jardin et aurait jeté son arme entre temps. Celle-ci aurait été récupérée par les éboueurs et conduite à la décharge, avec les autres détritus, où elle aurait été détruite.

Un homme fragile psychologiquement

Très prudent sur un possible lien entre ces deux affaires, maître Florand estime tout de même que cette mort, survenue début janvier, n'est pas claire et pourrait soulever la question d'une éventuelle complicité avec Jonathann Daval. Si Emmanuel Dupic, procureur de Haute-Saône, a affirmé qu'il ne s'opposerait pas à la demande de l'avocat, il précise que l'homme de 38 ans avait déjà tenté par trois fois de mettre fin à ses jours et qu'il était "fragile psychologiquement".

"Si les ADN ne matchent pas, fin de l'épisode Esmoulins, fermeture du front. Si elles matchent, cela ouvre un champ des possibles dont on ne sait pas où il aboutira", a expliqué maître Florand à France 3. Si Jonathann Daval a avoué avoir étranglé son épouse Alexia le 27 octobre dernier, il nie avoir brûlé son corps en partie.