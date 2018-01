Mort d'Alexia Daval : retour sur trois mois d'enquête

publié le 31/01/2018 à 14:25

Le rictus de douleur déformait son visage lorsque le corps d'Alexia Daval avait été retrouvée fin octobre... Trois mois jour pour jour après cette macabre découverte, Jonathann Daval a finalement avoué mardi 30 janvier avoir tué accidentellement sa femme. Cet informaticien de 34 ans a été mis en examen et écroué pour "meurtre sur conjoint". Il encourt la prison à perpétuité.



Invité de RTL au lendemain de ces révélations, Me Randall Schwerdorffer assure que son client est "soulagé" : "Il est désolé de ne pas avoir parlé plus tôt et il est soulagé d'avoir pu tout dire". Et d'enchaîner : "Je pense qu'on était face à un garçon qui était incapable d'assumer, incapable de dire la réalité et incapable d'affronter ce qu'il s'était passé ce soir là".

De la disparition d'Alexia Daval à la mise en examen du mari... Retour sur ce feuilleton judiciaire qui aura donc connu son dénouement mardi 30 janvier au terme de trois mois d'enquête.

L'affaire Alexia Daval, trois mois d'enquête