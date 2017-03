Michel Cymes : "People ou pas, le secret médical ça se respecte !"

publié le 21/03/2017 à 11:29

Commençons par un rappel. L'article 73 alinéa 1 du Code de déontologie, qui régit l'exercice médical, dit : "Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quel que soit le contenu ou le support de ces documents". Rajoutons que le secret médical s'applique à toutes les professions de santé, de l'aide-soignant à l'étudiant en médecine.



Il y a quelques jours, Johnny Hallyday a dû rendre public son cancer. Car en plus de l'histoire de piratage du compte Twitter de sa fille Laura, un magazine people allait le révéler. "Un magazine, people ou pas, n'est pas censé appliquer le Code déontologie des médecins" : c'est exactement ce qu'avait rétorqué le directeur de la rédaction d'un grand hebdomadaire à qui était reproché d'avoir révélé le dossier médical du même Johnny Hallyday après ses déboires avec un neurochirurgien qui l'avait opéré.

"C'est comme le 'secret défense', ça ne s'applique qu'aux militaires", avait-il précisé. Alors bien sûr, si un médecin qui viole le secret médical peut être condamné à 100.000 euros d'amende et à un an d'emprisonnement, le journaliste, lui, ne risque pas grand chose.



Il y a quand même des médecins qui aiment raconter qu'ils soignent telle ou telle vedette pour se faire mousser auprès des patients, et même de leurs confrères. C'est tout aussi insupportable et interdit. Deux médecins peuvent échanger entre eux des informations à propos d'un patient, aussi célèbre soit-il. À une seule condition : que ce soit dans l'intérêt du malade. Dire à un copain médecin "J'ai vu untel en consultation" représente une violation du secret médical.