publié le 07/03/2017 à 11:27

La famille Smet-Hallyday a été victime de piratage. Le 6 mars, le compte Facebook de Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a annoncé la mort imminente du chanteur. Stupeurs et tremblements sur le réseau social, avant que l'annonce soit démentie par le producteur de l'actrice et par cette dernière dans un message posté sur son mur Facebook. Le commentaire supprimé depuis, affirmait que Johnny Hallyday souffrait d'un "cancer des poumons" et que "récemment, des métastases ont atteint son foie, son estomac et malheureusement son pancréas".



Le message allait encore plus loin en expliquant que le chanteur de 73 ans était "condamné". La fin du post se terminait par "Mon père n'a besoin que de l'amour de ses proches et de vos prières. Merci de bien vouloir respecter sa tranquillité". L'agent de Laura Smet a ensuite expliqué à L'Express que c'était un piratage. "Laura vient de le découvrir sur son compte et va déposer plainte", a-t-il ajouté. L'avocat Hervé Temime a même expliqué via l'AFP que l'actrice va porter plainte contre X ce 7 mars devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour "usurpation d'identité sur un réseau de communication au public en ligne, collecte frauduleuse de données à caractère personnel, vol d'information, recel et introduction dans un système de traitement automatisé de données".

Capture d'écran du compte Facebook de Laura Smet piraté Crédit : capture d'écran

Johnny Hallyday va bien

Laura Smet venait en effet de passer une semaine à Los Angeles en compagnie de son père, comme le pirate l'avait expliqué dans le faux post Facebook. Elle avait publié de nombreuses photos de son séjour sur Instagram, le réseau de partage de photos. Après le post piraté, Johnny Hallyday a tenu à rassurer ses fans sur Twitter en publiant un message le 7 mars.

Le chanteur est souvent sujet à de fausses rumeurs concernant son décès, après ses nombreux problèmes de santé. "On est habitué à ce genre de fausses nouvelles annonçant sa mort, il y en a quasiment tous les ans", explique l'un des agents de la star à l'Express. Mais, que les fans se rassurent avec le récent tweet de Johnny Hallyday.

Pour tous ceux qui m'aiment, je vais très bien ¿Merci pic.twitter.com/6Zr0Amrfzp — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 7 mars 2017