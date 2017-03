publié le 20/03/2017 à 10:51

Tout le monde y est passé un jour ou l'autre. Le cérémonial est connu : on vous passe un brassard autour du bras, on fait glisser la tête du stéthoscope sous le brassard, le médecin pompe, il surveille sa jauge et vous annonce avec un grand sourire : "12,8 de tension, vous pétez la forme !"



Comme vous le savez, le sang circule dans les artères. Le premier chiffre correspond à la force que le sang applique aux parois lorsque le cœur se contracte (c'est quand le sang est expulsé que cette donnée est la plus élevée). Le second chiffre correspond à la force que le sang applique à la paroi des artères quand le cœur se relâche (quand il se remplit de sang). Il est donc tout à fait normal que le premier chiffre soit systématiquement supérieur au second.

La logique veut qu'après un effort, notamment, la pression artérielle augmente. Les deux chiffres sont alors plus élevés. Mais au repos ils sont censés diminuer. Le problème c'est quand ils restent élevés. À 12,7 ou 12,8, vous êtes bien. En-dessous de 10,5, on peut parler d'hypotension : vous vous entez faible, vous pouvez être sujet à des étourdissements, vous avez juste besoin de repos.



Au-delà de 14,9, on peut parler d'hypertension. Cette maladie est sournoise car elle reste longtemps sans symptôme, elle évolue en silence et peut mal se terminer (AVC, infarctus, problèmes rénaux, etc.).



Il faut donc cesser de faire l'autruche et se soucier de sa tension. Vous pouvez la prendre vous-même, à condition bien sûr de disposer de l'équipement nécessaire et d'apprendre la manipulation. Un conseil : mesurez votre pression artérielle dès l'âge de 20 ans, et retenez-là. Vous connaîtrez ainsi vos chiffres au repos.