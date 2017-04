McDonald's testera bientôt la livraison à domicile en Europe

publié le 28/04/2017 à 12:00

Les amateurs de fast-food ne devraient plus longtemps avoir à se déplacer pour déguster leurs frites et leurs burgers. L'enseigne américaine McDonald's s'apprête à gâter ses consommateurs européens en étendant la livraison à domicile au Vieux Continent. C'est dans un entretien au média anglais Sky News que Paul Pomroy, le directeur de McDonald's au Royaume-Uni, a annoncé la future mobilité du célèbre Big Mac.



"Le marché se développe, je m'intéresse à ce marché depuis maintenant 18 mois. Les consommateurs commencent à nous demander quand McDonald's fera de la livraison, a-t-il expliqué, avant de donner un semblant de date de lancement outre-Manche : "Nous pensons probablement commencer en juin. Nous démarrerons de manière restreinte et contrôlée." Il reste néanmoins évasif sur la forme que prendra ce service, sur les produits qui seront livrés et sur le coût que cela représentera pour les consommateurs : "Les clients nous diront quelle est la bonne proposition. Ce qu'ils sont prêts à payer pour un service de livraison."

Si Paul Pomroy n'évoque que le Royaume-Uni, The Independant affirme que la stratégie de McDonald's inclut de nombreuses autres destinations, comme les États-Unis, l'Allemagne, le Canada... et la France. On ignore, cependant, quand ces services seraient proposés. Le quotidien britannique note que la chaîne de restauration livre déjà en Chine, en Corée du Sud et à Singapour. En décembre dernier, une collaboration entre McDonald's et UberEATS avait déjà été annoncée pour le mois de janvier dans plusieurs localités de Floride.