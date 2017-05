McDonald’s a lancé le McSpice, son premier burger vegan

publié le 29/05/2017 à 17:05

Symbole de la mondialisation et des fast-food, McDonald’s tente depuis plusieurs années de redorer son blason. L’enseigne américaine vient ainsi de franchir un nouveau cap en lançant son premier burger vegan, le McSpice. Dans ce burger végétarien, la viande a été remplacée par un steak de haricots rouges, de carottes, de poivrons verts et d’oignons rouges. Si le client choisi de ne pas prendre de fromage dans son McSpice, ce dernier devient donc un burger 100% vegan, à savoir dépourvu d’ingrédients ou matière issue de l’exploitation animale.



La marque assure même que ces nouveaux burgers sont préparés sur des tables distinctes de celles utilisés pour ces burgers classiques. Le McSpice est vendu depuis le 26 avril dans les restaurants McDonald’s de Norvège, après avoir été commercialisé en Asie, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite et en Belgique. Son arrivée en France n’est, pour l’instant, pas à l’ordre du jour.

¿¿ Sinon en Norvège, MC Donald fait dans le vegan avec le Veggie McSpice ..

Voilà pic.twitter.com/5cWFQtzOlU — ¶ - T - A (@PorteTonAme) 18 mai 2017

Comme le relèvent nos confrères de Mashable, ce burger vegan ou végétarien n’est pas encore tout à fait diététique. Selon les informations nutritionnelles du produit, le McSpice représente à lui seul 512kcal, contre 444 kcal pour un burger équivalent au poulet chez McDonald’s.

Mais à l’image de McDonald’s, de plus en plus d’enseignes se tournent vers les communautés vegan et végétarienne en pleine croissance.