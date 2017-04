Essonne : il trouve une compresse tâchée de sang dans son burger McDonald's

publié le 23/04/2017 à 14:14

"Les fast-foods, c'est terminé. Je ferai mes burgers moi-même !". Benjamin Courant ne remettra pas les pieds dans un McDonald's de sitôt. Mercredi 19 avril, le jeune homme de 24 ans a en effet eu la mauvaise surprise de trouver un pansement tâché de sang alors qu'il goûtait un nouveau sandwich du géant américain : le "Grilled cheese & bacon", rapporte Le Parisien.



"En mâchant, j'ai senti quelque chose de dur", raconte cet habitant de Marolles-en-Hurepoix, qui a immédiatement rapporté le burger au McDonald's de Brétigny-sur-Orge, situé dans le même département de l'Essonne. Il tombe alors sur deux managers. "Le premier a présenté ses excuses mais le second s’est montré très hautain, me certifiant que ce n’était pas grand-chose et qu’il ne fallait pas que je m’énerve ainsi", relate le malheureux client, qui estime que les responsables ont "minimisé le problème". "Ce n'est pas la réaction qu'ils auraient du avoir", poursuit-il. Benjamin Courant a tout de même été remboursé.

Le choc est d'autant plus grand pour le jeune homme puisqu'il travaille lui-même dans une boulangerie. "C'est un non-respect des règles d'hygiène et un manque de professionnalisme. (...) Une fois, moi aussi j'ai perdu un pansement. Les cinquante pains que je venais de faire ont été jetés. On a perdu de l'argent mais aucun client n'a eu l'horreur de le retrouver dans sa baguette", explique-t-il. Contactée par le quotidien francilien, la direction du restaurant affirme qu'un "rappel des procédures concernant le port d’un doigtier en cas de présence d’un pansement a été réalisé dès (jeudi 20 avril) à l’ensemble du personnel afin que cela ne se reproduise plus".



Le jeune boulanger s'est quant à lui empressé de raconter sa mésaventure sur son compte Facebook. Sa publication a déjà été partagée plus de 2.000 fois.