McDonald's teste la livraison à domicile à Paris

publié le 03/06/2017 à 04:55

Le Big Mac prend son envol. La célèbre chaîne de restauration rapide McDonald's s'essaye à la livraison à domicile dans la capitale française. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un test : trois restaurants parisiens de l'enseigne commenceront à livrer frites et burgers "à compter de début juin", comme l'a confié un représentant aux Échos. Le quotidien souligne par ailleurs que La Lettre de l'Expansion a récemment annoncé un test similaire dans deux restaurants McDonald's des Yvelines et dans un autre dans les Hauts-de-Seine. Ces essais devraient démarrer au 1er juillet, en association avec UberEATS.



On ignore, pour l'instant, quelle forme prendra ce service de livraison : modalités de commande, prix et produits livrés ne sont pas précisés. De fait, le journal économique rapporte que l'enseigne McDonald's, si elle admet que la livraison est testée dans trois restaurants, se refuse à tout "commentaire supplémentaire".

L'Europe, nouvelle cible

Probablement motivée par la concurrence grandissante générée par les services de livraison rapide tels que Foodora, UberEATS ou Deliveroo, l'enseigne américaine cherche à étendre ce service en Europe, déjà proposé en Chine, en Corée du Sud ou encore à Singapour. Il y a quelques semaines, le directeur de McDonald's au Royaume-Uni annonçait sa volonté de lancer la livraison à domicile outre-Manche. Le processus est désormais enclenché en France. Reste à savoir si les consommateurs parisiens répondront présents.