publié le 12/09/2017

La nouvelle composition du Levothyrox, ce médicament pris par 3 millions de malades de la thyroïde, suscite la colère des patients depuis quelques jours.



Atteints de douloureux effets secondaires - maux de tête, diarrhées, vertiges - ils seraient 9.000 à mal supporter la composition, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. De nombreuses personnes ont dénoncé cette situation, aggravée par le quasi-monopole du médicament sur le marché français, qui les empêche de se tourner vers d'autres marques.

Des personnalités comme Anny Duperey se sont élevées contre le manque d'informations concernant le changement, et la mauvaise adaptation des dosages. Au total, plus de 250.000 personnes ont déjà signé une pétition contre le nouveau Levothyrox.

Une nouvelle composition pour un dosage plus stable

Le Levothyrox a un principe actif qui est une hormone de substitution, la lévothyroxine. Le laboratoire Merck Serono a mis sur le marché la nouvelle formule il y a quelques mois, à la suite d'une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui comptait rendre le produit plus stable : dans l'ancienne composition, le dosage de l'hormone de substitution pouvait varier.



Les changements actuels portent sur les excipients, principalement dans le but de "limiter la dégradation de la lévothyroxine" selon l'ANSM, et d'éviter l'intolérance au lactose.

Des effets secondaires, mais pas de risque pour la santé

Les nouveaux éléments du médicament ne sont pas dangereux pour la santé : les excipients utilisés, le mannitol et l'acide citrique anhydre sont déjà présents dans de nombreux autres médicaments ou dans l'alimentation.



Cependant, les effets secondaires sont extrêmement violents, selon les patients chez qui ils se sont déclarés. Ce qui pose la question de l'origine de ces effets secondaires chez les patients : l'ANSM a ouvert une enquête, dont les résultats ne seront connus qu'en octobre.

Une mauvaise information plus qu'un scandale pharmaceutique

Agnès Buzyn a pointé sur RTL lundi 11 septembre un "problème d'information des malades". "L'information n'est pas descendue et les patients se sont retrouvés surpris d'une formulation qui avait changé", a-t-elle assuré, alors que "beaucoup de ces effets secondaires sont liés à des difficultés à doser le Levothyrox". Pour remédier à ça, un numéro vert d'information a été mis en place (0 800 97 16 53), mais qui a vite été débordé par les nombreux appels.



Le laboratoire Merck et l'ANSM, eux, ont indiqué avoir envoyé a 100.000 médecins une "lettre d'information" en février pour leur signaler le changement de composition, et les inciter à accompagner les patients qui pourraient subir une période de transition difficile.

"Je lancerai très prochainement un groupe de travail pour mieux informer les patients et les pros de santé sur les médicaments." #Levothyrox — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 6 septembre 2017

Pas de retour à l'ancienne formule

Le ministère de la Santé et le laboratoire ne comptent pas mettre en place un retour à l'ancienne formule, l'une des réclamations des personnes touchées. Cependant la ministre Agnès Buzyn a indiqué qu'il fallait "ouvrir le marché à d'autres marques".



De plus, les autorités de santé ont assuré que les effets allaient s'estomper et qu'ils n'étaient dus qu'à la période d'adaptation entre les deux formules. De nombreux patients, mécontents de cette explication, se sont rabattus sur un produit de substitution, sous forme de gouttes, destinés aux enfants et aux personnes ayant des difficultés de déglutition.