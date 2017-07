Codéine : "Un accès beaucoup moins facile pour les adolescents", dit l'ANSM

publié le 13/07/2017 à 11:04

La réactivité du ministère de la Santé a été étonnante. Alors que le 12 juillet des sujets paraissent dans les médias sur la nouvelle mode dangereuse chez les jeunes pour se défoncer (avaler des médicaments à base de codéine), et que des professionnels alertent sur la dangerosité, le soir-même, la décision tombe : ces produits ne pourront plus être vendus sans ordonnance du médecin. Le ministère lutte ainsi contre ces cocktails baptisés "purple dranks".



"On aura toujours des médicaments à disposition pour les malades, mais on aura un accès beaucoup moins facile,et en particulier pour les adolescents", précise Nathalie Richard, directrice adjointe à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). La décision du ministère a d'ailleurs été prise en accord avec l'ANSM.

"Depuis 3 ans, on a vu arriver un certain nombre de cas d'utilisation par les adolescents, à des fins récréatives, de médicaments à base de codéine et d'autres antitussifs, poursuit-elle. La codéine est un produit qui peut provoquer des dépendances, une addiction, et également, en quantité importante, des dépressions respiratoires et le décès. Depuis le début de l'année, on a une vingtaine de cas déclarés, mais on est certainement en-dessous de la vérité", alerte-t-elle encore. Certaines prises se terminent donc par des hospitalisations, et deux décès d'adolescents ont été recensés.