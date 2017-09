Levothyrox : Anny Duperey dénonce sur RTL les effets du nouveau traitement

publié le 06/09/2017 à 11:22

La nouvelle formule du Levothyrox, médicament destiné à lutter contre les pathologies thyroïdiennes, pourrait être au cœur d'un scandale pharmaceutique. Depuis sa mise en place il y a six mois, de nombreux malades ont signalé avec inquiétude les effets indésirables de la nouvelle composition. Nausées, diarrhées, vertiges, troubles du rythme cardiaque... Sur les 3 millions de patients, déjà 1.500 personnes ont rapporté des troubles importants en seulement deux mois, selon Le Figaro.



L'actrice Anny Duperey a dénoncé "une prise d'otage" au micro de RTL mercredi 6 septembre. "Les Français ont été livrés en cobayes au laboratoire Merck" a-t-elle déclaré. "Il y a six mois j'ai pris la nouvelle formule du Levothyrox, sans aucune méfiance" a-t-elle précisé, en détaillant par la suite les violents maux de tête, vertiges et faiblesses musculaires qui ont suivi. "Je demande que le gouvernement fasse son travail, et qu'on revienne à l'ancienne formule".

Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'un des excipients a été remplacé pour rendre le médicament plus stable. Une pétition en ligne, pour le retour à l'ancienne formule, a été signée par plus de 192 000 personnes. À cause des problème entraînés par cette nouvelle composition, les patients se sont rabattus sur un substitut du traitement, sous forme de gouttes, à l'origine destiné aux enfants et aux personnes avec des problèmes de déglutition. Les médecins ont cependant appelé à réserver en priorité ce traitement aux patients qui ont en besoin.