Thyroïde : attention aux effets indésirables du Levothyrox

publié le 16/08/2017 à 15:43

Plus de 21.000 signatures ont déjà été recueillies. La pétition appelant le laboratoire Merck a revenir à l'ancienne formule du Levothyrox prend de l'ampleur. Ce médicament destiné aux personnes dépourvues de thyroïde, a vu sa composition changer il y a quelques mois. Mais à la suite de cette modification, plusieurs patients se sont plaints d'effets secondaires.



"Ils se rendent comptent qu'un ou deux mois après ils sont de plus en plus fatigués par exemples, qu'ils ne dorment plus ou qu'ils ont des problèmes digestifs, ils se rendent compte que ça a commencé peu de temps après le changement", explique au micro de RTL Beate Barthès, présidente de l'association "Vivre Sans Thyroïde" qui reçoit les appels de patients angoissés.

Le changement de formule a été effectué en mars dernier par le laboratoire Merck, à la demande de l'agence du médicament. Il s'agissait de rendre le médicament plus efficace et plus stable. Le laboratoire a notamment supprimé le lactose, remplacé par d'autres excipients tout à fait anodins. Le principe actif, lui, est resté identique. Mais selon le laboratoire, pour la très grande majorité des 3 millions de patients, il n'y a aucun désagrément.

Des professionnels mal informés

"Certains pharmaciens disaient qu'il y avait seulement la couleur de la boîte qui avait changé par exemple", déplore Beate Barthès. "Certains médecins aussi n'étaient même pas au courant que la formule avait changé alors que tous les professionnels avaient reçu des courriers", ajoute-t-elle.



Un manque d'information qui se répercute sur le traitement des patients. "Là actuellement il y a des patients qui sont dans une phase de transition où ils vont moins bien, explique Beate Barthès, ils doivent rechercher le bon dosage alors que certains avaient mis longtemps à le trouver, et c'est quand même très embêtant".



Par mesure de précaution, l'agence du médicament recommande une prise de sang 4 à 8 semaines après la prise de la nouvelle formule et un signalement en cas d'effets indésirables sérieux à faire sur le site : signalement.social-sante.gouv.fr.