Tour Eiffel : un homme arrêté en possession d'une arme blanche

et AFP

publié le 06/08/2017 à 05:20

C'est aux alentours de 23h30, samedi 5 août, qu'un homme a été arrêté à la tour Eiffel. Il portait une arme blanche et tentait de forcer l'un des contrôles de sécurité du monument le plus représentatif de Paris.



L'homme, apparemment seul, a été "très rapidement maîtrisé et arrêté" sans que ses motivations ou les circonstances de sa tentative ne soient connues, indique la Société d'exploitation de la tour Eiffel, dans un communiqué, dimanche 6 août. Aucun blessé n'est à déplorer.

La tour Eiffel, qui arborait les couleurs du PSG, a ensuite été évacuée vers 00h30, soit un quart d'heure avant l'heure habituelle, par les forces de l'ordre. Celles-ci ont procédé à une vérification complète du site. Dans son communiqué, la Société d'exploitation se félicite que "les procédures de confinement du monument ont été parfaitement appliquées au sol et dans les étages".