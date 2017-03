publié le 29/03/2017 à 07:39

Les attaques terroristes sont-elles commanditées ? C'est notamment à cette question qu'a tâché de répondre le Centre d'analyse du terrorisme (CAT) dans son étude publiée mercredi 29 mars. Pour ce faire, le think tank européen a passé au crible les 139 attentats ou projets d'attentats recensés depuis 2013 en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie et liés au contexte syro-irakien.



Dans leur enquête, les chercheurs se sont aperçus que 22 actes jihadistes ont été directement planifiés par des organisations terroristes. En effet, la majorité des attentats sont aujourd'hui simplement téléguidés ou inspirés, notamment par l'État islamique (EI).

Les premiers sont le fait d'individus sans expérience jihadiste, pilotés à distance comme à Berlin, quand les seconds sont perpétrés par des terroristes souvent solitaires qui se bornent à appliquer les recommandations de Daesh, à l'image de Nice et de Londres. Selon ce rapport, de telles attaques sont amenées à se pérenniser dans les prochains mois, même si ce sont les plus difficiles à détecter.

La France paye le plus lourd tribut

Autre apprentissage de cette étude : 53% des projets d'attentats étaient dirigés en premier lieu contre les forces de l'ordre ou des militaires, avant de s'attaquer à la communauté juive. Désormais, la majorité des attaques frappent de manière non discriminée. C'est en tout cas la tendance lourde de ces derniers mois.



Des attaques sanglantes qui font toujours plus de victimes. Alors qu'il y a eu huit morts entre 2013 et 2014, le bilan des attentats s'élève à 336 décès entre 2015 et 2016. C'est d'ailleurs la France qui a payé le plus lourd tribut, concentrant près d'un tiers des attaques terroristes sur son sol.