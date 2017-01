Selon les autorités allemandes, l'auteur de l'attaque au camion-bélier sur le marché de Berlin le 19 décembre dernier, a signé son geste devant une caméra de vidéo-surveillance juste après les faits.

Un doigt levé vers le ciel. Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi 4 janvier que Anis Amri a signé son geste devant une caméra de surveillance en pleine rue, peu de temps après l'attaque au camion-bélier qui avait fait 12 morts et 48 blessés le 19 décembre dernier sur un marché de Noël à Berlin.



À quelques mètres du lieu de l'attaque, aux abords de la station de métro Zooligscher Garten, le terroriste présumé a pris le temps de s'arrêter et de se retourner vers une caméra de surveillance. Sur les images, le parquet allemand affirme que l'on peut reconnaître Anis Amri fixer l'objectif du regard. Ce dernier lève alors l'index vers le ciel, un "doigt de tawhid, selon la porte-parole du parquet fédéral allemand. Ce signe est bien connu des partisans du groupe État islamique car il signifie qu'il n'y a qu'un seul dieu, Allah.



Le parquet fédéral allemand a également annoncé être certain que le terroriste de l'attaque est bien Anis Amri. Alors que l'enquête progresse sur le parcours du Tunisien à travers l'Europe après l'attentat, la police essaye toujours d'établir quels étaient les plans du jihadiste et s'il a bénéficié de l'aide de complices.