publié le 21/02/2017 à 17:34

Souvent décrit comme le groupe terroriste le plus riche du monde, Daesh connaît aujourd'hui des difficultés financières. Selon un rapport publié le 17 février par le Centre international d'étude sur la radicalisation et EY, l'organisation terroriste aurait ainsi subi d'importantes pertes financières : "Un examen attentif de ce qui est connu sur les finances de l'État islamique révèle que la perte de territoire du groupe, conjuguée à une coalition internationale de plus en plus efficace, a sérieusement miné les finances du groupe, entraînant une baisse spectaculaire du revenu. Nos estimations indiquent que les recettes de l'État islamique ont été réduites de plus de moitié depuis l'entrée en vigueur du soi-disant califat", peut-on lire dans le rapport.



Malgré des chiffres exacts extrêmement difficiles à obtenir, les spécialistes estiment ainsi que la richesse de l'État islamique est passée de 1,9 milliard de dollars (1,8 milliard d'euros) en 2014 à 870 millions de dollars en 2016.

Une perte de territoire lourde de conséquences

Une perte économique qui s'explique notamment par le recul sur le plan géographique. Combattu par la coalition internationale, Daesh a reculé et perdu 16% de ses territoires au cours de l'année 2016. Un chiffre encore plus significatif par rapport au territoire enregistré en 2014. Selon les chiffres de la coalition internationale cités par The Independant, et relayés par BFMTV, les territoires de l'État islamique ont diminué de 62% en Irak mais aussi de 30% en Syrie.

Des données des plus importantes lorsque l'on sait que l'État islamique tire la majorité de ses revenus sur les territoires occupés grâce à des taxes et redevances, aux ressources naturelles, au commerce des antiquités, au pillage des banques et magasins ou encore aux amendes.

L'évolution des revenus de Daesh entre 2014 et 2016

Selon le rapport publié par le Centre international d'étude sur la radicalisation et EY, la campagne menée par la coalition internationale contre Daesh porte ses fruits. "Il y a de bonnes raisons de croire que les recettes financières de l'État islamique continueront de diminuer. Les adversaires ont été particulièrement efficaces pour réduire leur recette pétrolières et reprendre des centres de population importants qui étaient auparavant des bases fiscales", détaillent les spécialistes. Avant de nuancer : "L'État islamique et des groupes apparentés ont démontré à maintes reprises que les revers financiers et militaires peuvent être surmontés".