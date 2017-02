Les jeunes français pessimistes sur l'avenir selon une étude britannique

53% des Français de 15 à 21 pensent que "le monde se dégrade" et que l'avenir est sombre, selon l'étude d'une fondation britannique.

Crédit : AFP Des lycéens pendant le baccalauréat de philosophie en 2007 (illustration)

par Clarisse Martin , AFP publié le 09/02/2017 à 17:36

Ils ne sont pas optimiste à l'égard de l'avenir. Selon une étude réalisée par la fondation britannique Varkey, qui a pour cela interrogé 20.000 personnes âgées de 15 à 21 ans dans près d'une vingtaine de pays, 53% des jeunes français sondés pensent que l'avenir n'est guère porteur et que "le monde se dégrade". Selon cette même étude, 57% des jeunes français de ce que l'on appelle aussi la "génération Z" se disent heureux, contre 10% qui se déclarent malheureux.



Pour 80% des jeunes français, les avancées technologiques, notamment de la médecine sont les attentes les plus réjouissantes qu'ils placent en l'avenir. Il ressort de cette publication que le terrorisme constitue une crainte majeure pour les jeunes. Près de 81% d'entre eux se disent inquiets face à cette problématique. Les jeunes français se distinguent de leurs homologues d'autres pays en montrant peu de soutien vis-à-vis de l'immigration légale (27% d'opinion favorable), alors que 83% de la jeunesse des autres pays est "globalement favorable à l'immigration".



Parmi les jeunes des pays sondés figurent des Néo-Zélandais, des Allemands, des Russes, des Indonésien ou encore des Nigerians ou des Argentins. 1.000 jeunes par pays ont été interrogés. Ce sont les jeunes chinois que s'élèvent en haut du classement des plus optimistes avec 53% d'entre eux qui affirment être confiants.