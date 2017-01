Pour les jeunes, le CDI reste un "objectif majeur", mais dur à obtenir

Selon un sondage OpinionWay publié le 24 janvier, 73 % des jeunes de 18 à 29 ans estiment qu'obtenir un CDI reste un objectif primordial de carrière.

Le célèbre contrat à durée indéterminée reste le sésame des contrats pour une majorité des jeunes de moins de 30 ans. Selon un sondage OpinionWay publié le 24 janvier à l'occasion du Salon des entrepreneurs de Paris 2017, 73 % des jeunes interrogés estiment qu'obtenir un CDI reste un "objectif majeur" de carrière. Les 26 % restant sont de moins en moins attirés par ce type de contrats (20 %), voire pas du tout (6 %).



Cependant, si l'objectif est affiché pour la plupart, ils sont quelque 81 % à estimer qu'un emploi en CDI reste difficile à obtenir, contre 19 %. Et 62 % des 18-29 ans pensent qu'il est compliqué de se mettre à son compte. Les raisons invoquées quant à la préférence pour le salariat longue durée reste la sécurité de l'emploi, la régularité du revenu facilitant la location d'un logement, mais aussi l'obtention d'un crédit ou encore l'ouverture d'un compte bancaire, et ce pour 70 % d'entre eux. Pour 49 %, ces raisons sont davantage liées aux droits acquis en matière de congés ou de couverture sociale, notamment le droit à la retraite et au chômage.

Salarié ou indépendant ?

Le sondage permet également de dégager une volonté accrue de travail en indépendant, malgré les contraintes. Les jeunes de 18 à 29 ans sont 40 % à penser que travailler à son compte reste un avantage, car on est son propre patron, 35 % à estimer que cela permet d'avoir la liberté de choisir ses méthodes et temps de travail. Mais pour 52 % d'entre eux, l'inconvénient principal de cette carrière à son compte reste les risques financiers qui s'y associent souvent. Ils sont par ailleurs 46 % à se préoccuper du fait que ce genre de chemin ne permet pas d'avoir la certitude d'un revenu fixe tombant à la fin du mois.



De l'ensemble de ces préoccupations, il ressort au final que 46% des jeunes interrogés voient leur avenir professionnel en tant que salarié uniquement, 25% en combinant salariat et travail à leur compte, 18% uniquement à leur compte et 11% en alternant salariat et travail indépendant.