REPORTAGE - Que pensent les étudiants des idées numériques des deux candidats à la primaire de la gauche ?

> Primaire de la gauche : les propositions sur le numériques vues par les jeunes Crédit Média : Bénédicte Tassart / RTL

par Bénédicte Tassart publié le 26/01/2017 à 22:23

À trois de la présidentielle, le groupe de réflexion du Cercle des Économistes, réunissant une poignée de spécialistes, donne "la parole aux étudiants" dans le cadre d'une opération réalisée dans 11 forums en France. Ces jeunes sont invités à donneur leur avis sur le monde de demain. Mercredi 25 janvier, une réunion avait lieu à Lyon sur le thème du numérique. La grande question était la suivante : "Le digital est-il l'avenir de la prospérité ?". Pour évoquer cette question, les étudiants ont été invités à commenter les propositions sur le numérique des deux finalistes de la primaire de la gauche, Benoît Hamon et Manuel Valls.

La première proposition sur le numérique qui interpelle ces jeunes, c'est la volonté de Benoît Hamon de taxer les robots pour financer son revenu d'existence universel. "Cette mesure là est plutôt de nature à handicaper les entreprises, à l'heure où la robotisation peut permettre de faire repartir la croissance", estime un étudiant peu convaincu.

Faut-il étendre le droit à la déconnexion ?

Autre proposition qui fait réagir : l'objectif de Manuel Valls visant à avoir un quart du CAC 40 qui soit constitué de startups. "Certains startupers (sic), quand ils ont fini leur projet, ils abandonnent la direction de leur startup pour en créer une autre. C'est un autre modèle. Je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec l'ambition du CAC 40", s'interroge une jeune femme. "C'est peut-être sur ce levier là qu'il faudrait agir. Non pas pour aider les startups à se lancer, parce qu'elles le font assez bien, mais pour les aider à s'étendre et à créer de l'emploi", avance un étudiant.



Enfin, Benoît Hamon veut généraliser le droit à la déconnexion, permettant à des salariés de ne pas être tenus de consulter leurs mails en dehors de leurs heures de travail. Mais la génération Z est plutôt sceptique. "C'est pas une mauvaise idée. Mais comment on met ça en oeuvre ? Comment va-t-on traquer le chef d'entreprise qui n'a pas donné son droit à la déconnexion ? On va encore grossir le code du Travail", dit, perplexe, un jeune homme.



