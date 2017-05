publié le 11/05/2017 à 21:30

La République En Marche a présenté la majorité de ses candidats. Une tentative de renouvellement ? Pour Alain Duhamel, Emmanuel Macron a en tout cas tenu parole : "il avait dit qu'il y aurait une double parité respectée : hommes/femmes et société civile/ élus et c'est exactement ce qui se produit".



La double parité est sans précédent et n'a pas que des avantages, "ceux qui débutent seront des amateurs et certains commettront surement des gaffes (…) mais au bout du compte cela sera surement populaire car les Français sont très égalitariste", affirme l'éditorialiste.

La fin du cumul des mandats est aussi un autre renouvellement "et au bout du compte, ce à quoi on assiste, c'est en réalité la naissance d'une nouvelle génération politique comme en 1981, ou comme en 1958", explique Alain Duhamel.