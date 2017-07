publié le 20/07/2017 à 18:46

Opération sortie de crise pour Emmanuel Macron ce jeudi 20 juillet. Le chef de l'État a rendu des hommages multiples aux militaires sur la base aérienne d'Istres. 24 heures après la démission de Pierre de Villiers, le plus haut responsable militaire, sur fond de polémique budgétaire, le président s'est rendu ce jeudi 20 juillet au matin sur la base aérienne 125 d'Istres. Aux côtés du nouveau chef d'état-major, le président a choyé ses troupes. Il a promis un geste à l'automne à la rentrée et assuré que l'armée serait le seul ministère augmenté en 2018.



Une opération de calinothérapie en pleine grogne donc sur ces économies réclamées à la Défense. Des économies à long terme au moment où nos soldats manquent pourtant d'équipements. D'après une enquête de France Télévisions publiée ce jeudi matin, seuls 50% du matériel seraient disponibles, l'autre moitié étant en réparation.

À écouter également dans ce journal

- Très occupé à résoudre cette crise militaire, Emmanuel Macron a annulé aujourd'hui sa venue aux États généraux de l'Alimentation. 500 participants réunis à Bercy avec un objectif : réorganiser d'ici novembre notre filière agroalimentaire. Du producteur au consommateur en passant par les intermédiaires et la grande distribution, tout le monde est convié. Seul bémol donc, l'absence du Président mais aussi de Bruno Le Maire. In fine, le seul ténor de l'équipe au pouvoir présent était Nicolas Hulot. Le "Monsieur Transition Écologiqueé du gouvernement a dit vouloir réconcilier écologie et agriculture.

- Le sida recule. Le nombre de morts a été divisé par deux depuis 2005. Ce sont les résultats très encourageants d'un rapport de l'ONU. Même si un million de personnes ont encore succombé à la maladie en 2016 dans le monde, c'est une réduction de moitié du nombre de décès par rapport à 2005.



- Bercy appelle les GM&S à lever le blocage d'un site Renault. Blocage entamé il y a 48 heures dans l'Yonne. D'après le gouvernement, ce coup de pression "nuit aux chances" de faire aboutir les négociations. La justice doit se prononcer lundi sur la reprise de l'usine creusoise.



- Ne dîtes plus Boost mais Joon. Ce sera le nom de la compagnie à bas coûts d'Air France. Décollage prévu à l'automne. Il y a 3 jours, les pilotes avaient donné leur feu vert au lancement de la filiale. L'offre et les tarifs seront dévoilés en septembre. L'idée, c'est de casser les codes. La compagnie va tout faire pour séduire les 18-35 ans. D'ici 2020, cette compagnie comptera 28 appareils.



- Les obsèques de l'ex-juge Lambert ont eu lieu ce matin. Ils étaient des centaines roses à la main au Mans. Un dernier hommage émouvant au magistrat Lambert, un juge emporté par l'Affaire Gregory. Il s'est donné la mort il y a neuf jours. Dans les années 80. Il avait conduit les premières investigations. Sa gestion du dossier a souvent été critiqué. Avant de se suicider, il a écrit une lettre où il évoque "une machine à broyer" et explique ne plus "avoir la force de se battre". Des mots qui sont revenus dans la bouche de ses proches lors de la cérémonie.



- Les juges d'instruction sont mobilisés. L'enquête sur les assistants parlementaires européens du MoDem leur est confiée. Les magistrats vont se pencher sur les soupçons d'emplois fictifs au sein du parti de François Bayrou.



- Sur le Tour de France ce jeudi, à 2360 mètres d'altitude, un grand bonheur français et un regret. Bonheur d'abord car le maillot à pois, le Breton Warren Barguil, s'impose au sommet du mythique Col d'Izoard dans les Alpes. Regret malgré tout, car si Romain Bardet est deuxième ce soir au général, il a sans doute perdu le Tour face à Christopher Froome. Il est aujourd'hui à 23 secondes derrière lui au classement général.