Emmanuel Macron s'est rendu sur la base aérienne d'Istres, jeudi 20 juillet 2017. Moins de 24 heures après la démission du chef d'état-major Pierre de Villiers, le Président s'est adressé aux militaires. L'occasion de rassurer les troupes de l'Hexagone et de réaffirmer la stratégie budgétaire du gouvernement.



Lors de son allocution, Emmanuel Macron a réitéré son engagement de porter le budget de la Défense à 34,2 milliards d'euros en 2018. C'est 1,5 milliard de plus que celui porté en 2016. "Aucun budget autre que celui des armées ne sera augmenté", a précisé le Président.

Le 11 juillet dernier, le gouvernement avait annoncé un plan d'économie de 4,5 milliards d'euros des dépenses de l'État. Des tensions étaient alors apparues entre l'exécutif et les armées, et avaient entraîné la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Le Président a donc profité de sa visite sur la base aérienne pour réaffirmer son soutien aux soldats français.

Je veux que vous ayez les moyens de vos missions. Emmanuel Macron





"Je sais ce que la nation vous doit. Il ne s'agit pas d'un ministère comme les autres parce que des vies sont engagées au quotidien, parce que la place de la Nation en dépend, parce que la sécurité de nos concitoyens réside précisément dans vos missions", a précisé le chef de l'État.

Emmanuel Macron rend hommage à Pierre de Villiers

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a également rendu hommage au général démissionnaire de Villiers. "Je tiens à lui rendre un chaleureux hommage car il a été un grand soldat aimé et admiré par ses subordonnés. Il vous a commandé pendant un peu plus de trois ans", a-t-il déclaré.



Était présent aux côtés du Président lors de ce discours, François Lecointre. Le nouveau chef d'état-major a été nommé par Emmanuel Macron mercredi 19 juillet, sur proposition de Florence Parly, ministre des Armées.



"Mon général, je veux ici saluer, devant vos troupes, votre exceptionnelle carrière opérationnelle. (...) Vous avez toute ma confiance, la confiance de votre ministre et je le sais, de toutes celles et ceux que vous commandez désormais", a assuré Emmanuel Macron.