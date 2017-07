publié le 14/07/2017 à 08:21

Emmanuel Macron, chef des Armées. La cérémonie commencera à 10 heures 10, avenue de Friedland, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron qui passera en revue les troupes françaises avant le défilé militaire du 14-Juillet. À 10 heures 25 sur la place de la Concorde, les honneurs seront rendus au président français, qui sera accueilli par une partie du gouvernement, dont Édouard Philippe, et par le chef d'État major particulier d'Emmanuel Macron, l'amiral Bernard Rogel.



145 soldats américains vont défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion du centenaire de l'entrée des États Unis aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. La fin de cortège sera composée de 210 véhicules, 240 chevaux de la Garde républicaine et 29 hélicoptères des armées, de la sécurité civile et de la gendarmerie. Le défilé s’achèvera à 11 heures 45 avec un concert de l'orchestre militaire, avant un hommage aux victimes de l'attentat de Nice survenu il y a un an.

À écouter également dans ce journal :

- Le Président français a recadré vigoureusement le chef d'état-major des Armées, Pierre de Villiers, qui s'était plaint des coupes budgétaires. Emmanuel Macron a confirmé que le ministère de la Défense allait faire des économies cette année, en 2017. Mais il s'engage sur une augmentation du budget des Armées, l'an prochain en 2018.

- Et durant le défilé militaire de ce 14-Juillet, Donald Trump va prendre place dans la tribune officielle place de la Concorde à l'occasion du centenaire de l'entrée des États Unis aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. Ce sera le point d'orgue de ce deuxième jour de la visite du Président américain à Paris. Hier, Donald Trump a vanté les mérites d'Emmanuel Macron. "Tout ira bien car vous avez un grand leader maintenant, un grand président", a-t-il assuré.



- À propos de la discorde sur le climat, Donald Trump a été très évasif. "Quelque chose pourrait se passer concernant l'accord de Paris, nous verrons", a-t-il déclaré. "S'il se passe quelque chose, ce sera merveilleux. S'il ne se passe rien, ça ira aussi", a conclu le Président américain.



- Pas de grande interview du 14-Juillet pour Emmanuel Macron. Juste une allocution de quelques minutes, à la fin du défilé dans la tribune présidentielle. Il s'envolera ensuite pour Nice où il participera cet après midi à la cérémonie de commémoration et de recueillement, un an tout juste après l'attentat au camion qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais.



- Soyez prudents sur les routes ce vendredi. La journée est orange au niveau national et rouge dans l'Ile-de-France.



- Une victoire française sur le Tour de France ! Romain Bardet s'est imposé dans l'ascension de Peyragudes hier jeudi. Tout s'est joué dans les 300 derniers mètres de la première étape des Pyrénées. Chris Froome est apparu en difficulté et a perdu le maillot jaune. L'italien Aru est désormais en tête du classement général avec six secondes d'avance sur Froome et Bardet est troisième à 25 secondes.