14 juillet : est-ce judicieux d’inviter Donald Trump ?

On refait le monde du 13 juillet 2017

publié le 13/07/2017 à 20:32

Donald Trump aux Invalides, Donald Trump à l’Élysée, Donald Trump au défilé du 14 juillet : le président américain est à Paris, avec son épouse. Il a été invité par Emmanuel Macron malgré les frictions diplomatiques ou son retrait de l’accord sur le climat. Invité pour commémorer l’entrée en guerre des États-Unis, il y a un siècle.



Emmanuel Macron a-t-il eu raison d’inviter Donald Trump ? "Oui, c’est le président des États-Unis. Et au fond, les circonstances des célébrations, l’intervention des États-Unis en 17, il faut leur rendre hommage. C’est le premier point, cela me semble très important. Et je trouve que Macron se sert à merveille de Donald Trump", estime Nicolas Domenach, chroniqueur à RTL.

Au contraire, Rokhaya Diallo "comprend la raison historique du président historique mais [a] un peu de mal avec l’argumentation du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Il dit qu’il trouve la polémique indigne. Le gouvernement balaie d’un revers de main les arguments de l’opposition qui estime que faire venir Donald Trump peut aussi être interprété comme une récompense symbolique. "



Guillaume Goubert, directeur de La Croix, considère lui aussi qu’"Emmanuel Macron est très habile. Il lui a tenu la dragée haute. Le fait que Donald Trump ait accepté l’invitation à Paris, ça montre qu’il a réussi à se mettre à un certain niveau par rapport à Trump. Par ailleurs, c’est habile, comme on dit en bourse, d’acheter Trump à la baisse. Il est actuellement très impopulaire."



On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Guillaume Goubert, directeur de La Croix

- Nicolas Domenach, chroniqueur à RTL